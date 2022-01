Covid: in Piemonte calo importante dei ricoveri, oltre 22 mila guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scesi di 34 unità i ricoveri Covid in Piemonte rispetto a ieri. Un calo importante, che mostra una situazione in miglioramento nella Regione. Nelle terapie intensive si registra un -9 posti letto occupati, mentre nei reparti ordinari il calo è di 25 unità. Crescono invece i casi. Oggi a quota 18.656, pari al 14,9 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 16,066 sono asintomatici (86,1 per cento). L'Unità di crisi ha segnalato 23 decessi, di cui 6 avvenuti oggi. Numeri importanti anche sul fronte dei guariti: rispetto a ieri sono stati 22.163. (Rpi)