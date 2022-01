Piemonte: area Nord Orientale registra tasso di crescita imprese dello 0,74 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'analisi dei dati sulla natimortalità delle imprese dei nostri territori nel corso del 2021 richiede cautela estrema - ha affermato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Se da un lato una certa vitalità è dimostrata dalla ripresa della nascita di nuove imprese rispetto al 2020, non si deve sottovalutare come il dato sia influenzato dalla crescita del comparto costruzioni, grazie agli incentivi pubblici messi in campo dal governo e sottolineare come in tutte le realtà, il comparto dell'industria chiuda in negativo. Siamo ancora al di sotto al livello di iscrizioni del 2019, anno ante pandemia, il clima di incertezza sulla ripresa del mercato e degli incentivi messi in campo dal Pnrr ha evidentemente portato molte imprese a vivere in una condizione di attesa, stato testimoniato dalle poche cancellazioni. (segue) (Rpi)