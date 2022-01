© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi il passaggio di consegne tra i sindaci di Rotterdam e Torino per dare il via ai preparativi per l'edizione 2022 dell'Eurovision song contest, che si svolgerà a Torino a maggio. La cerimonia di passaggio è prevista per le 12 a Palazzo Madama: il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb lascerà il testimone al primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo. (Rpi)