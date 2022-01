Torino: Lo Russo a "Nova", Eurovision vetrina per valorizzare meraviglie della Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurovision è una grande vetrina internazionale. L'occasione per la Città di farsi conoscere in Europa e nel mondo. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della cerimonia del passaggio di testimone nell'organizzazione delle Eurovision song contest 2022 che si svolgerà a maggio a Torino. "Siamo tutti impegnati per fare in modo che questo grande evento internazionale possa svolgersi al meglio e valorizzare le meraviglie di Torino", ha concluso. (Rpi)