Piemonte: area Nord Orientale registra tasso di crescita imprese dello 0,74 per cento

- Il tasso di crescita delle imprese nel Piemonte Nord Orientale nel 2021 ha avuto una crescita media dello 0,74 per cento. Lo ha reso noto la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in una nota stampa. Sul saldo complessivo ha inciso anche il perdurare della pandemia, ne sono state registrate 3.402 nel 2021, il dato più basso nella serie degli ultimi dieci anni. Sono cresciute invece le iscrizioni: erano 3.313 nel 2021, mentre nel 2021 sono state 3.958. Ma i numeri sono ancora lontani dal periodo pre-pandemico. Il tasso di crescita globale è stato al di sotto del trend regionale e nazionale con un timido +0,74 per cento. La città con maggior dinamismo è stata Novara con un +1,26 per cento. Anche il reparto delle costruzioni, aiutato dagli incentivi, è cresciuto dell'1,90 per cento. (segue) (Rpi)