Libri: esce oggi "Rose bianche" dello scrittore Ian McEwan edito da Marotta e Cafiero

- Esce oggi per la Marotta e Cafiero Rose Bianche dello scrittore inglese Ian McEwan. Lo ha reso noto la "Marotta e Cafiero". "McEwan, tra i più importanti e letti scrittori d'oltremanica, ci dona una favola nera, la Seconda guerra mondiale narrata attraverso gli occhi di una bambina che non abbandona i suoi amici, in un testo edito per la prima volta in Italia, che alterna alla parole dello scrittore alle fotografie e illustrazioni di Lorenzo Conti". "Una favola nera fotografica inedita in Italia, adatta per tutte le età, fatta di poesia e spietatezza. Un libro che ci pone davanti alla crudeltà dell'umanità, un'opera necessaria e feroce. Un testo molto particolare che pone il lettore davanti a un'esperienza irripetibile", ha dichiarato il direttore editoriale della casa editrice, Rosario Esposito La Rossa. "Uno dei 50 scrittori inglesi più influenti, secondo il Times, entra nella famiglia della Marotta e Cafiero - ha aggiunto La Rossa - . A ridosso della giornata della memoria, la Marotta e Cafiero propone un testo che ricorda a noi tutti cosa è stata la seconda Guerra Mondiale insegnandoci, attraverso Rose Blanche, che nella guerra non ci sono né vincitori né vinti". (Ren)