Napoli: trovato con katana e coltello, denunciato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri della compagnia di Casalnuovo (Napoli) hanno denunciato un 21enne di Napoli per porto abusivo d'armi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto si sarebbe trovato in piazza del Plebiscito di Napoli in possesso di una katana giapponese che fuoriusciva da un borsone. Il successivo controllo nei confronti del 21enne da parte dei militari ha permesso di scoprire che il giovane oltre alla katana, la cui lama è di circa 50 centimetri, possedeva nel borsone anche un coltello di 15 centimetri di lama dotato di tira-pugni sul manico. (Ren)