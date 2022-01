Torino: Eurovision 2022, domani il passaggio di consegne tra i sindaci, presentato il manifesto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperimenti di Jenny hanno dimostrato che, posando delle polveri su una lastra di metallo, le vibrazioni delle onde acustiche generano un’organizzazione delle particelle in modelli noti come figure di Chladni. Nel caso di suoni armonici, si configurano come forme geometriche simmetriche, simili a mandala. Uno dei principali elementi di ispirazione per la scenografia è il ‘giardino all’italiana’ che presenta proprio una struttura geometrica simile a quella dei Cymatics e sembra indicare il principio di un’idea di ordine sulla natura. (Rpi)