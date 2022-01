Torino: il vicesindaco Metropolitano, chiesto a governo sostegno comuni montani su frequenze televisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo inviato una lettera ai Ministri Giorgetti e Colao: la Città metropolitana di Torino è preoccupata per le ricadute sui territori periferici e montani del nostro territorio, in cui migliaia di residenti, che non possono essere considerati cittadini di serie b, rischiano di essere ancora più marginalizzati. E' necessario adattare i ripetitori locali alle nuove frequenze senza che questi passaggi gravino sui comuni. Lo ha annunciato il vicesindaco della Città Metropolitana di Torino Jacopo Suppo in una nota stampa. "Il digital divide e l’isolamento dai mezzi di comunicazione di massa crescono anziché essere affrontati e risolti: durante i ripetuti lockdown abbiamo compreso fin troppo bene quali sono i problemi di connessione e ora questo aspetto legato alle frequenze televisive non fa che aggravare il problema - ha continuato Suppo - Il nostro territorio è in larga parte montano ed è amministrato da molti comuni piccoli dal punto di vista demografico e da quello delle dotazioni di personale e mezzi. (segue) (Rpi)