Sardegna: Confidustria contro i rincari energetici, "ora si muovano i politici sardi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aggravio dei costi energetici colpisce ovviamente ed assai duramente anche la Sardegna, che già sconta le diseconomie strutturali e storiche dell'insularità ed in cui si rischia di raggiungere oltre il miliardo di euro di carico aggiuntivo complessivo, con effetti dirompenti sulla tenuta delle imprese e della relativa occupazione". Lo denuncia in una nota Confindustria Sardegna che ha indirizzato un appello ai politici sardi. "Com'è noto, l'impennata della quotazione del gas si è rapidamente trasferita sul prezzo dell'energia elettrica in Italia, facendo lievitare i costi energetici delle imprese, in particolare di quelle industriali: 37 miliardi previsti per il 2022, da 8 nel 2019 – fa notare Confindustria - Si tratta di un incremento del costo complessivo che ha toccato punte del 700 per cento rispetto al periodo 2019/2020. Ulteriore driver, che ha determinato un consistente aumento delle commodity energetiche e del prezzo del vettore elettrico, è rappresentato dai prezzi delle quote Ets, pari a quasi 90 €/tCO2 nelle ultime settimane di dicembre. Il prezzo del gas naturale e delle quote CO2 determinano l'evoluzione del prezzo dell'elettricità nel mercato elettrico italiano". (segue) (Rsc)