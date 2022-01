Sardegna: Confidustria contro i rincari energetici, "ora si muovano i politici sardi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare si tratta di sostenere nei confronti del Governo nazionale la riproposizione per la Sardegna e la Sicilia di un servizio di compensazione energetico di superinterrompibilità, a vantaggio delle aziende energivore dei territori delle due isole e come riequilibrio della misura dell'interconnector virtuale operante solo per le aziende delle regioni peninsulari rinnovata per il prossimo triennio – si legge ancora nella nota dell'associazione degli industriali sardi - Pur trattandosi di una misura temporanea e parziale risulterebbe comunque di sollievo per il nostro apparato produttivo, rispondendo anche a comprensibili esigenze perequative. Sul punto è stata presentata nei giorni scorsi presso il Consiglio Regionale della Sardegna una specifica mozione che Confindustria Sardegna confida possa trovare un unanime consenso da parte di tutti i Gruppi consiliari. Confindustria Sardegna chiede alla nostra rappresentanza istituzionale e politica sarda di ricercare anche il corrispondente impegno unitario di quella siciliana". (Rsc)