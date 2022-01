Covid: in Piemonte crescono ricoveri ordinari ma calano positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20 i nuovi ricoverati nei reparti ordinari in Piemonte. Ma allo stesso tempo, i casi segnalati oggi sono in calo a quota 7.526, pari al 14,1 per cento dei tamponi eseguiti. Sono queste le due facce dell'emergenza Covid in Piemonte raccontate dal bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione. Calano le terapie intensive di 2 unità, mentre i decessi segnalati in data odierna sono 19, di cui 3 avvenuti oggi. I guariti sono 9.834. (Rpi)