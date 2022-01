© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cassazione ha confermato il coinvolgimento della madre di Gabriele Defilippi, Caterina Abbattista, nella truffa ai danni di Gloria Rosboch, l'insegnante 49enne truffata e uccisa. La donna, che aveva fatto ricorso, è stata condannata in via definitiva per il concorso in truffa ai danni dell'insegnante. (Rpi)