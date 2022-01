© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana non si svolgerà il Consiglio regionale del Piemonte. La decisione è stata presa in relazione alla presenza a Roma dei delegati regionale per l'elezione del successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Le sedute riprenderanno regolarmente dalla prossima settimana. (Rpi)