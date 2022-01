Veneto: Carfagna-Zaia firmano protocollo su Zona logistica speciale, sarà operativa entro l’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente Luca Zaia "ci siamo trovati perfettamente d’accordo: non dobbiamo solo avvicinare il Nord e il Sud, ma anche 'ricucire', all’interno di entrambe le aree geografiche, i territori ad alto sviluppo con quelli a rischio de-industrializzazione. La firma del Protocollo sulla Zona logistica speciale di Porto di Venezia - Rodigino marca la determinazione ad avviare il processo di risanamento degli squilibri territoriali ovunque si manifestino. Sarà un’esperienza-pilota che guiderà la realizzazione delle future Zls, che si avvarranno di un regime fiscale e burocratico agevolato per attrarre investimenti e imprese". Lo afferma il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che commenta la firma congiunta del protocollo per la Zls Porto di Venezia - Rodigino, sottoscritto a Roma al termine di un incontro tra il ministro e il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. "Con la fattiva collaborazione della regione Veneto - prosegue l'esponente dell'esecutivo in una nota - abbiamo superato in tempi rapidi ogni criticità e ora contiamo di chiudere la procedura istitutiva entro novanta giorni per arrivare alla piena operatività della Zls entro l’estate". Con il Protocollo - continua la nota - il ministro del Sud e della Coesione territoriale si impegna a identificare prontamente una linea di azione condivisa con la Regione Veneto per attivare tutte le procedure sottese all’istituzione della Zls e a identificare le necessarie dotazioni infrastrutturali al fine di un eventuale finanziamento anche a valere sulla prossima programmazione del Fondo di sviluppo e coesione. La Regione dal canto suo provvederà ad adeguare il Piano strategico secondo le indicazioni emerse dagli incontri tecnici. Il ministro Carfagna, contestualmente alla firma, ha reso noto di aver dato avvio ad una revisione ed aggiornamento del Regolamento sulle Zes del 2018, che includerà anche una parte sulle Zls. (Com)