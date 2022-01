Campania: Villani (M5s), Asl Salerno si attivi per stabilizzazione 36 infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha proseguito: “In questa fase così difficile per la nostra sanità, è impensabile non fare il possibile per garantire più risorse per un organico infermieristico adeguato. Eppure il Consiglio dei Ministri ha approvato un incremento del Fondo Sanitario Nazionale di ulteriori 2 miliardi di euro nel 2022, di ben 4 miliardi di euro nel 2023 e di 6 miliardi di euro nel 2024. Inoltre, con la Legge di Stabilità 2022 sono stati anche autorizzati gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a stabilizzare gli operatori precari assunti per l'emergenza Covid-19. Dunque, cosa blocca l'Asl di Salerno? Mi auguro che dopo il mio nuovo sollecito l'Asl intervenga subito e concluda le procedure di stabilizzazione degli infermieri che hanno raggiunto a fine 2021 i requisiti della Legge Madia. È necessario per garantire il diritto alla salute dei nostri cittadini e mantenere i livelli Lea”. Infine, ha concluso: “Intanto al Ruggi è stato pubblicato poche ore fa lo scorrimento della graduatoria degli infermieri che, concluso l'iter burocratico, prenderanno subito servizio. Almeno, possiamo già gioire per la buona notizia che presto mi auguri, sia replicata anche per l'Asl di Salerno”. (Ren)