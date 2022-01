Piemonte: Unicredit finanzia con 2,5 milioni la Novarese A.d. Compound (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i fondi messi a disposizione di A.d. Compound - si legge in una nota stampa - consentiranno di accedere tempestivamente alle più recenti e avanzate tecnologie, con la triplice finalità di alzare ulteriormente l'asticella dell'efficientamento energetico, di completare la conversione della flotta aziendale verso modelli a basso impatto e di sostenere una campagna di sensibilizzazione interna, per l'adozione di comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico. "Questa operazione con UniCredit – ha affermato Davide Mercandalli, titolare di A.d. Compound – è per noi motivo di grande orgoglio. Conferma infatti il nostro trentennale successo nella valorizzazione dei prodotti di scarto industriale. Possiamo infatti affermare di aver intrapreso la strada dello sviluppo sostenibile secondo i canoni dell'economia circolare ben prima del programma d'azione di Agenda 2030. Gli incentivi di UniCredit si inseriscono in un processo di costante evoluzione e miglioramento dei nostri impianti, da sempre all'avanguardia tecnologica". (segue) (Rpi)