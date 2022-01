Campania: M5s, far ripartire progetto Autonomia a ospedale Roccadaspide (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i due esponenti M5s: "La struttura ambulatoriale di Recupero e Riabilitazione di Roccadaspide avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni della Asl di Salerno, uno dei cinque punti di riferimento dell'intera provincia salernitana per prestazioni riabilitative. Garantire questo genere di assistenza equivale a migliorare la qualità della vita per tantissimi cittadini colpiti da patologie che, senza le necessarie terapie, potrebbero essere all'origine di invalidità anche di una certa gravità". Cammarano e Ciarambino hanno concluso: "Per questo, al fianco dei responsabili Asl e degli amministratori del territorio, vogliamo impegnarci perché siano superate tutte le criticità che ad ogni hanno impedito l'attivazione del progetto". (Ren)