Torino: Lo Russo incontra il ministro Giovannini a Roma, priorità opere pubbliche e mobilità (3)

- Sugli interventi infrastrutturali ferroviari sono stanziati, tra gli altri, i 141 milioni per l’ammodernamento della rete dell’area metropolitana. Inoltre, si è parlato della velocizzazione della linea ferroviaria Torino-Genova, a cui il sindaco Lo Russo ha chiesto di aggiungere la linea per Savona ribadendo l’importanza della Linea Torino-Lione in fase di realizzazione.Particolarmente significativo inoltre il finanziamento per oltre 221 milioni del prolungamento della linea tranviaria 12 all’Allianz Stadium e il recupero della trincea della ferrovia Torino- Ceres. (segue) (Rpi)