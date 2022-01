Piemonte: Coldiretti, zona arancione pesa su filiera agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piemonte in zona arancione le difficoltà si fanno sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare con disdette di ordini soprattutto nelle località turistiche per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla carne, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale. "Sono mancati acquisti in cibi e bevande da parte della ristorazione per un valore, a livello nazionale, di circa 5 miliardi rispetto a prima della pandemia. A crescere è la consegna a domicilio che ha raggiunto in Italia il valore record di 1,5 miliardi nel 2021 con un incremento del 59 per cento rispetto all'anno precedente, secondo l'Osservatorio nazionale sul mercato del cibo a domicilio", hanno concluso. (Rpi)