Sardegna: Confidustria contro i rincari energetici, "ora si muovano i politici sardi" (2)

- "Un livello dunque insostenibile – ha denunciato l'associazione degli industriali sardi - che minaccia di provocare chiusure di molte aziende in assenza di interventi efficaci, considerata anche la crescita fortissima e persistente di tutte le materie prime". Confindustria Sardegna ha definito le misure approntate dal Governo nazionale risultano, come "un piccolo aiuto non certamente risolutivo". "In tale situazione – evidenzia Confindustria Sardegna - nel ribadire l'importanza e la strategicità di una lungimirante politica energetica per la nostra isola, a partire dal varo dell'atteso Dpcm sul phase out dal carbone e sulla metanizzazione della Sardegna, la Confindustria isolana ha inoltrato una nota ai referenti politici istituzionali nazionali e regionali della Sardegna per segnalare l'importanza per le nostre imprese maggiormente energivore, per scongiurarne una crisi altrimenti ineludibile, della reintroduzione di una misura di compensazione temporanea". (segue) (Rsc)