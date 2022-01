Torino: Eurovision 2022, domani il passaggio di consegne tra i sindaci, presentato il manifesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani alle 12 al Palazzo Madama di Torino il passaggio di consegne tra i sindaci di Rotterdam e Torino per l'organizzazione dell'Eurovision song contest 2022. Ahmed Aboutaleb scambierà l'insegna con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nel primo passaggio verso l'evento previsto a maggio. Nel frattempo, è stato presentato il manifesto dell'edizione di quest'anno. Il tema portante è la parola 'The sound of beauty', mentre l'art theme è basato sulla struttura simmetrica dei Cymatics, Si tratta di un termine coniato negli anni ’60 da Hans Jenny, scienziato e filosofo svizzero. (segue) (Rpi)