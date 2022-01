Covid: il Piemonte da oggi in zona arancione, cosa cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi il Piemonte passa ufficialmente in zona arancione. A pesare sulla decisione del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, i ricoveri nei reparti ordinari che hanno superato di 0,3 punti la soglia per rimanere nella zona gialla. Con le disposizioni in vigore da oggi non cambierà nulla per chi è vaccinato e quindi in possesso di un Green Pass. Mentre ci saranno numerose limitazioni per i non vaccinati. Il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio per accedere ai negozi e nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, per praticare sport di contatto all'aperto, per partecipare ai corsi di formazione in presenza e per gli spostamenti verso gli altri comuni o fuori dalla Regione. In quest'ultimo caso, in assenza di Green Pass, ci si potrà muovere giustificandosi attraverso un modulo di autocertificazione. (Rpi)