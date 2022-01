Torino: parte la task force anagrafi per recuperare 30 mila carte d'identità arretrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà il 4 febbraio l'attività della nuova task force sulle anagrafi pensata dal neo-assessore di Torino Francesco Tresso. Utilizzerà più di 160 risorse sia interne che esterne all'Area servizi civici, che si alterneranno nelle aperture straordinarie di quattro uffici anagrafici (Centrale, Corsica, Racconigi e Stradella). Una misura che vuole colmare gli arretrati legati soprattutto alle carte d'identità. Sono infatti 30 mila attualmente i documenti d'identità arretrati. "L'Amministrazione comunale - ha affermato l'assessore con delega ai Servizi civici, Francesco Tresso - ha assunto e intende mantenere l'impegno di adottare, per le anagrafi cittadine, tutte le misure che risultino necessarie a superare le attuali criticità, riportando alla normalità tempi di attesa oggi non accettabili e fonte di grandi disagi per i cittadini". (segue) (Rpi)