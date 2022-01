Piemonte: Comitato zero allontanamento zero, Regione risponde a problema che non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato zero allontanamento zero che lotta dal 2019 - il momento della presentazione del disegno di legge omonimo da parte della Regione Piemonte - contro l'approvazione della legge proposta dalla giunta regionale, è tornato a farsi sentire con un comunicato stampa, a seguito del ritorno in Commissione di queste settimane. Sono state inviate "tantissime cartoline", si legge nella nota, "da parte dei cittadini alla Regione, per dissentire sul disegno di legge 'Allontanamento zero' proposto dalla giunta. Questa legge non rappresenta un miglioramento della protezione dei bambini e delle famiglie, sono state ribadite in commissione consiliare regionale. Questo disegno di legge significa, specialmente nei casi gravi, zero protezione". (segue) (Rpi)