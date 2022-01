Torino: nasce il primo acceleratore italiano di startup per le smart cities (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Massimo Lapucci, segretario generale di Fondazione Crt e ceo di Ogr Torino "questo programma con Techstars si evolve nel segno della Next Generation Eu e dell'Agenda 2030 dell'Onu, in linea con la mission di Fondazione Crt e i valori di Ogr Torino. Il successo delle prime due edizioni dedicate alla Smart Mobility ha aperto la strada per ampliare il focus del progetto alle smart cities. Con questo iniziativa la crescita del capitale umano, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale si confermano temi centrali nella strategia per lo sviluppo dei territori e il miglioramento complessivo della qualità della vita delle persone nellacomunità". (Rpi)