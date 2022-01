Torino: chiusi un bar e una discoteca per mancato rispetto norme Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scorsi giorni la Polizia Municipale ha chiuso un bar e una discoteca a Torino per il mancato rispetto delle norme Covid. Il primo intervento si è svolto in una discoteca della Circoscrizione 8 a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. I vigili hanno trovato 260 persone assembrate senza mascherina. Il titolare è stato sanzionato e il locale chiuso per 5 giorni. Stesse misure anche per un bar della Circoscrizione 6. All'interno del locale gli agenti hanno accertato la presenza di una dipendente priva di mascherina e Green Pass. (Rpi)