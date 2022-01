Spettacoli: a Napoli al Teatro Tram va in scena da venerdì "Indifferentemente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica protagonista al Teatro Tram di Napoli. Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio nella sala di via Port'Alba va in scena "Indifferentemente", excursus ideato da Laura Cuomo, cantante e ricercatrice vocale, con la collaborazione di Francesco Luongo. "Con loro, sul palco, Angelo Plaitano e Daniela Dentato per una combinazione unica di vocalità che Laura Cuomo ha voluto mettere insieme e che ha visto il debutto lo scorso dicembre". Lo ha reso noto un comunicato del Teatro Tram. "Il concerto si chiama 'Indifferentemente' perché affronteremo indifferentemente un repertorio musicale campano di epoche diverse e generi diversi – hanno spiegato Laura Cuomo e Francesco Luongo -. Partendo dalla tammurriata, ancora oggi praticata, vissuta con la danza e i tamburi, rivisitata dalle esperienze del folk attuale e scoprendo il primo esempio di canzone nata dal popolo per il popolo con l'intenzione di ironizzare sul manierismo musicale in voga nel '500, la villanella, si arriverà alla canzone classica napoletana con l'interpretazione originale di brani conosciuti in tutto il mondo".(Ren)