Sanità: Iss realizza prima mappatura dei centri del Ssn su disturbi alimentari (2)

- Lo strumento diagnostico più utilizzato è il Dsms (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali): 87 per cento. I percorsi offerti all’utenza vedono l’integrazione di diverse tipologie di intervento: psicoterapeutico (100 per cento), psicoeducativo (99 per cento), nutrizionale (99 per cento), farmacoterapico (99 per cento), di monitoraggio della condizione psichico-fisico-nutrizionale (99 per cento) e di abilitazione o riabilitazione fisica e sociale (62 per cento). Gli interventi psicoterapeutici comprendono approcci individuali (98 per cento), familiari (78 per cento) e di gruppo (66 per cento), spesso co-presenti. L’accesso presso i servizi avviene solitamente in modalità diretta, su richiesta del paziente (83 per cento). Le prestazioni vengono generalmente erogate dietro pagamento del ticket sanitario (78 per cento) ma possono essere fornite anche gratuitamente (29 per cento) o essere erogate in regime di intramoenia (9 per cento). Quasi tutti i Servizi censiti rilevano l’esordio della patologia (98 per cento), il tempo trascorso tra l’esordio e la presa in carico del paziente (97 per cento) ed eventuali trattamenti pregressi (98 per cento). (segue) (Com)