Campania: M5s, far ripartire progetto Autonomia a ospedale Roccadaspide (Sa)

- "Istituito all'ospedale di Roccadaspide (Sa) perché fosse operativo già dal giugno del 2019 e destinato alla riabilitazione di pazienti colpiti da ictus e altre disabilità neurologiche o in cura per le conseguenze di fratture al femore, il cosiddetto "Progetto Autonomia" è allo stato un progetto fantasma". Cosi in una nota i consiglieri regionali M5s Valeria Ciarambino e Michele Cammarano: "Parliamo di un servizio che avrebbe dovuto rispondere al fabbisogno di un'utenza di quasi 60mila abitanti, residenti in 25 comuni del comprensorio Cilentano. Eppure, sebbene si sia provveduto ad attrezzare un'intera struttura ambulatoriale, dotandola del personale necessario per le attività riabilitative, ad oggi il progetto, complice anche l'emergenza pandemica, non è stato fatto ancora partire. Nel frattempo, cittadini che necessitano di quel tipo di assistenza, sono costretti a percorrere decine di chilometri al giorno, tenuto conto anche delle ataviche difficoltà della viabilità del territorio". (segue) (Ren)