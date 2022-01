Torino: Lo Russo incontra il ministro Giovannini a Roma, priorità opere pubbliche e mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono confermati i 170 milioni per il rinnovo del parco mezzi su gomma per l’acquisto di autobus elettrici e a idrogeno - si legge in una nota stampa -; il finanziamento con 9,4 milioni del prolungamento della linea 15 che non andrà più all’ospedale Martini ma verrà prolungato fino al Campus scientifico di Grugliasco. Sul capitolo strategico che riguarda il finanziamento della linea 2 della metropolitana, il sindaco di Torino ha chiesto che dal fondo nazionale di 3,7 miliardi sull’estensione della rete metropolitana previsto dal governo Draghi con la finanziaria 2022, venga riconosciuto alla Città di Torino 1 miliardo che, sommandosi ai 828 milioni già stanziati, permetterebbe di appaltare i lavori della Linea 2 – che partiranno dalla Zona Nord - da Rebaudengo fino al Politecnico. Il ministro si è riservato di dare una risposta entro un paio di settimane, a valle dei colloqui con le altre Città interessate dal provvedimento, ovvero Roma, Napoli, Milano e Genova. (segue) (Rpi)