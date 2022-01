Torino: Lo Russo incontra il ministro Giovannini a Roma, priorità opere pubbliche e mobilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’ambito della sistemazione viabilistica connessa a questo intervento abbiamo inoltre ribadito l’assoluta priorità della realizzazione del sottopasso viabilistico di piazza Baldissera lungo l’asse della Spina sul modello di quello esistente in piazza Statuto, per il quale chiederemo apposito finanziamento ministeriale. Stessa priorità diamo al sottopasso in corrispondenza della rotonda Maroncelli in zona sud - ha continuato il sindaco Lo Russo - Abbiamo ribadito la piena disponibilità della Città di Torino a partecipare al progetto Mass che il Mims sta sviluppando in collaborazione con il ministero per L'Innovazione tecnologica e la transizione digitale guidato da Vittorio Colao. Le infrastrutture di trasporto pubblico, tranvie, bus ecologici e metropolitana innanzitutto, l’intermodalità e l’ammodernamento digitale sono componenti di una strategia di sviluppo di Torino in cui crediamo molto e che è parte del nostro programma e che riguarda anche i temi del rilancio urbanistico e dell’integrazione della Città metropolitana con il capoluogo. (segue) (Rpi)