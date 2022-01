Campania: Gasparri (FI), domani sarò a funerali Enzo Fasano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gasparri ha proseguito: "Enzo Fasano è stato un esempio rarissimo di fedeltà e di lealtà. Non ha mai sgomitato per assumere un ruolo di protagonista ma ha sempre lavorato nel Parlamento, nelle istituzioni e sul territorio. Lo ricordo con commozione come uno dei miei più cari amici e penso che tanti colleghi in Parlamento ne abbiano apprezzato l'acume politico, perché la sua esperienza lo portava sempre a fare analisi puntuali e tempestive. Enzo Fasano va ricordato come un esempio di buona politica e lo facciamo con commozione e con rimpianto ma anche con grande orgoglio. Mi recherò nel pomeriggio alla camera ardente che è stata organizzata a Salerno e domani, insieme a tanti di voi, sarò ai funerali che si celebreranno alle ore 10 nel Duomo di Salerno". (Ren)