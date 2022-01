Piemonte: Grimaldi (Luv), Ruggero grazie, convocato Consiglio straordinario su emergenza clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evviva! La Conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale del Piemonte, riunita oggi eccezionalmente, convocherà un Consiglio straordinario e aperto su 'misure e interventi concreti per affrontare lo stato di emergenza ecoclimatica e raggiungere l’obiettivo dell’Ue della riduzione del 55 per cento delle emissioni clima-alteranti entro il 2030', come richiesto da Ruggero Reina, un giovane attivista di Extinction Rebellion Torino in sciopero della fame da 9 giorni. Lo annuncia in un post su Facebook il Consigliere regionale di Liberi, Uguali, Verdi Marco Grimaldi. "Ringrazio tutte e tutti i capigruppo, ma questa è soprattutto una vittoria di un movimento spesso inascoltato. Tempeste di vento, surriscaldamenti improvvisi, acquazzoni violenti, grandinate sono aumentati del quasi 300 per cento solo lo scorso anno - continua Grimaldi -. (segue) (Rpi)