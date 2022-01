Torino: nasce il primo acceleratore italiano di startup per le smart cities (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma partirà oggi con una classe composta da 12 startup ad alto potenziale di crescita provenienti principalmente dai paesi europei. Le imprese italiane selezionate, tutte torinesi, sono Family+happy, che ha ideato un servizio su misura di selezione di babysitter certificate, Strategic bim, che propone la gestione digitale e in remoto di grandi edifici eGymnasio, che ha sviluppato una tecnologia per il fitness domestico. "L'iniziativa intende far leva sul talento imprenditoriale per sviluppare soluzioni di frontiera che rendano le city di domani maggiormente sostenibili, inclusivee resilienti secondo una logica Sdg - ha affermato Francesco Profumo, Presidente della Fondazione compagnia di San Paolo – In una prospettiva di ecosistema, il rafforzamento dellapartnership con Techstars rappresenta un prezioso volano per l’attrazione di startup ad alto potenziale che possano stabilizzarsi e crescere sul nostro territorio. Il programma costituisce un fondamentale tassello della strategia pluriennale messa in campo dalla nostra Fondazione al fine di posizionare Torino sulla mappa europea degli ecosistemi dell’innovazione". (segue) (Rpi)