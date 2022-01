Piemonte: scatta la nuova ordinanza sulla peste suina, coinvolti anche i comuni di Asti e Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra da oggi in vigore la nuova ordinanza per arginare la peste suina africana in Piemonte. Nel fine settimana il vicepresidente Fabio Carosso ha firmato un documento che prevede l'estensione geografica della zona di controllo dell'infezione ai comuni compresi nel raggio di 10 chilometri dalla zona infetta, andando così ad interessare i comuni delle province di Asti, Cuneo ed Alessandria che rientrano in questo raggio. Nel territorio di questi comuni da oggi sarà disposto il divieto di qualsiasi tipo di attività venatoria e di gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività agro-silvo-pastorale, che deve essere sottoposta al preventivo parere positivo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. (segue) (Rpi)