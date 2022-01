Torino: parte la task force anagrafi per recuperare 30 mila carte d'identità arretrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inserimento di nuove risorse, viene affiancato da una riorganizzazione operativa degli uffici mirato anche ad una estensione degli orari di apertura, che va di pari passo al progetto di sostituzione del sistema informativo demografico della Città, in avanzata fase di realizzazione, che porterà per l’autunno ad un efficientamento dei processi gestiti. Inoltre, sono state avviate collaborazioni esterne con sportelli bancari per la produzione di certificati digitali, che si sta valutando di replicare con Centri di assistenza fiscale e con le stesse biblioteche civiche. Alla luce di questo articolato piano di azioni, si prevede di riallineare il Servizio entro l’anno in corso, diminuendo progressivamente i tempi di attesa" ha concluso Tresso. (Rpi)