Torino: nasce il primo acceleratore italiano di startup per le smart cities

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamerà 'Torino cities of the future accelerator' il primo acceleratore italiano di startup dedicato alle smart cities, che troverà casa a Torino all'interno delle Officine grandi riparazioni -Ogr-. Ad annunciarlo in una nota stampa congiunta Intesa-Sanpaolo, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo, le tre realtà che hanno reso possibile (assieme all'acceleratore americano Techstars) questa iniziativa. Questo progetto offrirà ampie opportunità di crescita alle realtà che sviluppano soluzioni innovative in ambiti strategici per città più efficienti e funzionali, sopratutto nei settori trasporti, housing, energy, infrastrutture, istruzione e assistenza sanitaria. (segue) (Rpi)