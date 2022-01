© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che Giuseppe Conte si stia opponendo giustamente alla candidatura di Mario Draghi al Quirinale". Lo ha dichiarato l’ex parlamentare del Movimento cinque stelle, Alessandro di Battista, a Sky Tg24. "Non so quanti nel Movimento siano d’accordo con lui e con me", ha aggiunto. (Rin)