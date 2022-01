Torino: delegata Metropolitana alle Politiche Giovanili, messa in rete di tutte le esperienze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Cera ha poi richiamato la sua precedente esperienza politica. "La mia esperienza assessora nel Comune di Nichelino mi ha permesso di avviare una necessaria ed auspicabile rivoluzione culturale sulle tematiche di genere e sull’inclusione giovanile e sociale, che vorrei poter proseguire con ancora più forza da Città Metropolitana. Tutti gli attori che un’amministrazione locale riesce a coinvolgere sono portatori di esigenze, sensibilità e soluzioni che meritano di essere prese in considerazione. Mi impegnerò sul territorio per conoscere esperienze e realtà locali e per elaborare progetti di messa in rete di tutte le esperienze", ha concluso. (Rpi)