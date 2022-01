Napoli: De Luca, Regione Campania ha tenuto in piedi teatro San Carlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Teatro San Carlo, ho visto che negli ultimi giorni è emersa una vicenda. Come sanno gli orchestrali, dipendenti e corpo di ballo se il teatro è ancora aperto è grazie alla Regione Campania. Per anni è stato sorretto quasi esclusivamente dalla Regione Campania. Chi parla oggi dovrebbe tacere. Così come ha fatto negli anni precedenti. La Regione stanzia il triplo di quanto stanzia la Lombardia per la Scala di Milano. Da dieci a dodici milioni negli anni passati. La Lombardia 3,3 mln. La Regione Lazio al teatro dell’Opera un 1,7 mln. Negli anni passati la precedente amministrazione comunale stanziava 600mila euro, il Comune di Milano 5,4 mln, Roma 15 mln". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)