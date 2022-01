Campania: presentato a Napoli progetto Think Local Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato ieri, presso la sede Unione Industriali Napoli, il primo progetto Europeo di innovazione sociale per la valorizzazione territoriale di una pubblica amministrazione, "Think Local Campania" realizzata dal Think Thank EroiNormali. L'annuncio in una nota. Sono intervenuti: Felice Casucci, Assessore Turismo Regione Campania, Maurizio Manfellotto, Presidente Unione Industriali Napoli, Sergio Maione, Presidente Sezione Turismo Uin e Massimiliano Molese, Presidente Think Thank "Eroi Normali". Il dibattito è stato moderato da Rosanna Romano Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania. Come si legge nella nota: "Gli imprenditori sono chiamati a restituire al proprio territorio quel senso di appartenenza, di cura, di vanto che spesso diventa un claim pubblicitario attraverso il proprio prodotto che verrà accompagnato da un'immagine o una frase che riporta i valori della comunità: il territorio, i siti culturali, la tradizione. Per preservare questo immenso patrimonio è necessario che i privati non se ne facciano solo attori e fruitori, ma anche orgogliosi custodi, protagonisti con un piccolo gesto orgoglioso di un contributo incommensurabile: la più grande campagna di identità e appartenenza territoriale". (segue) (Ren)