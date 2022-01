© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo le misure per questa fascia Covid, non cambia nulla per i vaccinati. Mentre i no vax avranno ulteriori limitazioni a partire dagli spostamenti verso altri comuni o fuori regione. Saranno consentiti con il Green Pass base o senza Green Pass solo per lavoro, necessità e salute con autocertificazione. (Rpi)