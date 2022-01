Piemonte: 104 su 142 ricoverati in intensiva sono non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte 104 pazienti su 142 nelle terapie intensive sono non vaccinati, o vaccinati soltanto con la prima dose. Lo ha reso noto l'Unità di crisi della Regione Piemonte. I restanti 38 vaccinati, hanno un quadro clinico serio per patologie pregresse. L'assessore alla Sanità Luigi Icardi e il presidente del Piemonte Alberto Cirio hanno sottolineato che "Il Piemonte va in arancione con una situazione ospedaliera su cui pesano i ricoveri dei no vax". (Rpi)