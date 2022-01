Covid: De Luca, massimo impegno per non far spegnere la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamo la verità su tamponi e sui tempi. La circolazione dell’aria, la mancanza di condizionatori e ventilatori. Cose che chi vive la realtà conosce bene. Dobbiamo lavorare tutti per superare emergenza che ci sono anche se l’unico a non vederle è il ministro alla pubblica istruzione. Dobbiamo mantenere massimo impegno per vaccinare tutti i bambini più piccoli per poter avere davvero le scuole aperte e non per finta o demagogia. Non come dicono i docenti della Salvemini anziché la scuola che si apre quella che si spegne". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)