Covid: De Luca, a Roma solo carte, lavorano solo Regioni

- "Per quanto ci riguarda contrasteremo spinta a centralizzare. Se fossimo in mano ai ministeri, l’Italia avrebbe conosciuto l’ecatombe. A Roma non sono in grado di fare nulla. Il commissario dice ‘abbiamo raggiunto gli obiettivi’, dovrebbe dire ‘le Regioni hanno raggiunto gli obiettivi’. A Roma solo carte. Dalle Regioni il 100 per cento del lavoro". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)