- "Quando francesi, tedeschi e inglesi fanno le gare lo fanno sulla base di capitolati che tutelano industria locale. Noi, invece, consentiamo a tutti di venire in Italia come se avessimo prateria aperta a tutti. Segnalo per reazione da governo e sindacati". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)