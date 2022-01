Salerno: De Luca, situazioni di gravi illegalità a piazza della Concordia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho segnalato situazione di particolare degrado che dura da anni a Salerno. A piazza della Concordia abbiamo due e tre signori che continuano a ricattare le istituzioni per fare ambulantato e contrabbando, secondo il loro comodo. Punto di aggregazione di decine di abusive. Nel sotto piazza si fa spaccio di droga, si vendono prodotti contraffatti. Guardia di Finanza e forze dell’ordine devono fare piazza pulita. Non è più tollerabile quarto mondo che non si registra in nessuna città d’Italia. Lamorgese si è impegnata a intervenire perché ci sia sensibilità. Per tre persone che deve vendere le pannocchie e chi le caramelle con bancarella da venti metri. Non ci sono parole". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)