Vaccino: all'hub del Valentino associazioni animazione per bambini 5-11 anni

- Durante l'Open day dei vaccini all'hub del Valentino di domani, che coinvolgerà i bambini dai 5 agli 11 anni, la Fondazione Theodora Onlus e la Adisco Piemonte si occuperanno dell'animazione per i piccoli, cercando di creare un ambiente il più sereno possibile. Per l'occasione, verranno messi a disposizione pennarelli, acquerelli, matite e libri da colorare. Inoltre, ci saranno dei momenti di intrattenimento con artisti e attori. Il tutto per rendere l'attesa del vaccino un momento di gioco e di spensieratezza. (Rpi)