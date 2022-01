Piemonte: il vicepresidente del Consiglio regionale incontra la bambina di Auschwitz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un incontro commovente, così come lo fu la visita del campo di Auschwitz che ebbi occasione di visitare negli anni settanta - ha affermato Salizzoni - quando, durante uno scambio fra studenti universitari, trascorsi un periodo di lavoro in un ospedale polacco. La vista del cumulo di oggetti personali appartenuti agli internati lasciò in me un segno profondo. E ritengo che sia proprio la memoria l’unico grande vaccino per evitare il ripetersi di simili tragedie. Noi tutti abbiamo il dovere di impegnarci in tal senso nella difesa dei valori della democrazia", ha concluso. (Rpi)